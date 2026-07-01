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AGENDA · Vendenesse-lès-Charolles

Apéro-concert avec le groupe Cherryllini Travellin’Band Vendenesse-lès-Charolles

samedi 11 juillet 2026 · Vendenesse-lès-Charolles

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Adresse
L'Enclos des madMEUHsieur
Ville
71120 Vendenesse-lès-Charolles
Département
Saône-et-Loire
Tarif
0 0 0 Tarif enfant Tarif enfant

Vendenesse-lès-Charolles

Apéro-concert avec le groupe Cherryllini Travellin’Band

L’Enclos des madMEUHsieur Vendenesse-lès-Charolles Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

Venez swinguer avec nous pour cette toute première soirée musicale organisée àl’Enclos des madaMEUHsieur. Nous aurons le plaisir d’accueillir le trio charolais de pop-country-folk Cherryllini Travellin’Band. Possibilité de se restaurer sur place. Réservation conseillée.   .

L’Enclos des madMEUHsieur Vendenesse-lès-Charolles 71120 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 31 48 02 07  contact@madameuhsieur.fr

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English : Apéro-concert avec le groupe Cherryllini Travellin’Band

L’événement Apéro-concert avec le groupe Cherryllini Travellin’Band Vendenesse-lès-Charolles a été mis à jour le 2026-07-01 par DIGOIN │ Office de Tourisme Le Grand Charolais │ Cat.III

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