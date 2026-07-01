Apéro-concert avec le groupe Cherryllini Travellin’Band Vendenesse-lès-Charolles
samedi 11 juillet 2026 · Vendenesse-lès-Charolles
Informations pratiques
Vendenesse-lès-Charolles
Apéro-concert avec le groupe Cherryllini Travellin’Band
L’Enclos des madMEUHsieur Vendenesse-lès-Charolles Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Venez swinguer avec nous pour cette toute première soirée musicale organisée àl’Enclos des madaMEUHsieur. Nous aurons le plaisir d’accueillir le trio charolais de pop-country-folk Cherryllini Travellin’Band. Possibilité de se restaurer sur place. Réservation conseillée. .
L’Enclos des madMEUHsieur Vendenesse-lès-Charolles 71120 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 31 48 02 07 contact@madameuhsieur.fr
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English : Apéro-concert avec le groupe Cherryllini Travellin’Band
L’événement Apéro-concert avec le groupe Cherryllini Travellin’Band Vendenesse-lès-Charolles a été mis à jour le 2026-07-01 par DIGOIN │ Office de Tourisme Le Grand Charolais │ Cat.III
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