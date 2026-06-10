Le Grand Ciné Vendenesse-lès-Charolles
Le Grand Ciné Vendenesse-lès-Charolles jeudi 9 juillet 2026.
Vendenesse-lès-Charolles
Le Grand Ciné
Les Fours à Chaux Vendenesse-lès-Charolles Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-09
La Vache
De Mohamed Hamidi (2016)
Fatah, petit paysan algérien n’a d’yeux que pour sa vache Jacqueline, qu’il rêve d’emmener à Paris, au Salon de l’Agriculture. Lorsqu’il reçoit la précieuse invitation, lui qui n’a jamais quitté sa campagne, prend le bateau direction Marseille pour traverser toute la France à pied
Repli salle des fêtes
Animations dès 19h
Animations musicales
et jeux en plein air
Snack et buvette
par l’Association de sauvegarde des Fours à chaux .
Les Fours à Chaux Vendenesse-lès-Charolles 71120 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 11 28 70 61 contact@legrandcharolais.fr
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English : Le Grand Ciné
L’événement Le Grand Ciné Vendenesse-lès-Charolles a été mis à jour le 2026-06-10 par DIGOIN │ Office de Tourisme Le Grand Charolais │ Cat.III