Informations pratiques

Buxeuil

Apéro-concert

Buxeuil Indre

Tarif : 30 – 30 – EUR

30

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-11 20:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

L’Auberge du Renon à Buxeuil vous propose un apéro-concert pour cet été, avec Valérian Renault. Profitez d’un bon moment musical !

L’ancien leadeur des Vendeurs d’enclumes s’inscrit dans la lignée d’une chanson française qui allie l’émotion au texte, sans avoir grand-chose à envier à ses prédécesseurs. La voix est profonde et grave, les textes sont très travaillés, et s’ils ne sont pas toujours très joyeux, on profite de la poésie et de l’humour de leur interprète avec plaisir. En plus, il chante bien. Télérama. Places limitées, sur réservation. 30 .

Buxeuil 36150 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 40 13 92

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English :

The Auberge du Renon in Buxeuil is hosting an apéro-concert this summer, featuring Valérian Renault. Come enjoy a great musical experience!

L’événement Apéro-concert Buxeuil a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Champs d’Amour