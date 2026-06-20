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De Cours en jardins à Buxeuil La Roche Amenon Buxeuil

De Cours en jardins à Buxeuil La Roche Amenon Buxeuil

De Cours en jardins à Buxeuil La Roche Amenon Buxeuil mercredi 29 juillet 2026.

Lieu
La Roche Amenon
Adresse
Château de La Roche Amenon
Ville
37160 Buxeuil
Département
Vienne
Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Tarif

Buxeuil

De Cours en jardins à Buxeuil

La Roche Amenon Château de La Roche Amenon Buxeuil Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 18:00:00
fin : 2026-07-29 20:30:00

Date(s) :
2026-07-29

Chaque semaine, retrouvez De Cours en Jardins dans une commune différente.
Accueil du public à partir de **17h30**
**18h ** Présentation des lieux par le propriétaire
**18h30 Concert de Daouan**
Daouan’ folk and songs, avec Thierry Roustan aux tin et low whistles ainsi qu’au saxophone soprano, Floriane Héritier à l’accordéon et Patrick Chamblas à la guitare et aux percussions vous emmène en balade à travers le répertoire de la musique populaire irlandaise, chansons incontournables et gigues endiablées, instruments et voix de l’île d’Emeraude.
La soirée se terminera par un moment convivial.
**Jauge limitée**, merci de réserver.   .

La Roche Amenon Château de La Roche Amenon Buxeuil 37160 Vienne Nouvelle-Aquitaine  

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English : De Cours en jardins à Buxeuil

L’événement De Cours en jardins à Buxeuil Buxeuil a été mis à jour le 2026-06-20 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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