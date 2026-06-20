De Cours en jardins à Buxeuil La Roche Amenon Buxeuil mercredi 29 juillet 2026.

Buxeuil

De Cours en jardins à Buxeuil

La Roche Amenon Château de La Roche Amenon Buxeuil Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 18:00:00

fin : 2026-07-29 20:30:00

Date(s) :

2026-07-29

Chaque semaine, retrouvez De Cours en Jardins dans une commune différente.

Accueil du public à partir de **17h30**

**18h ** Présentation des lieux par le propriétaire

**18h30 Concert de Daouan**

Daouan’ folk and songs, avec Thierry Roustan aux tin et low whistles ainsi qu’au saxophone soprano, Floriane Héritier à l’accordéon et Patrick Chamblas à la guitare et aux percussions vous emmène en balade à travers le répertoire de la musique populaire irlandaise, chansons incontournables et gigues endiablées, instruments et voix de l’île d’Emeraude.

La soirée se terminera par un moment convivial.

**Jauge limitée**, merci de réserver. .

La Roche Amenon Château de La Roche Amenon Buxeuil 37160 Vienne Nouvelle-Aquitaine

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L’événement De Cours en jardins à Buxeuil Buxeuil a été mis à jour le 2026-06-20 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne