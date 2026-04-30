Apéro-concert Cerisy-la-Salle
Apéro-concert Cerisy-la-Salle samedi 11 juillet 2026.
Cerisy-la-Salle
Apéro-concert
Place de la Mairie Cerisy-la-Salle Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 19:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Apéro-concert et méchoui, le samedi 11 juillet, à partir de 19h.
Place de la Mairie à Cerisy-la-Salle. .
Place de la Mairie Cerisy-la-Salle 50210 Manche Normandie +33 2 33 46 91 56
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English : Apéro-concert
L’événement Apéro-concert Cerisy-la-Salle a été mis à jour le 2026-04-30 par Coutances Tourisme
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