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Apéro-concert Cerisy-la-Salle

Apéro-concert Cerisy-la-Salle

Apéro-concert Cerisy-la-Salle samedi 11 juillet 2026.

Adresse : Place de la Mairie

Ville : 50210 Cerisy-la-Salle

Département : Manche

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : samedi 11 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Cerisy-la-Salle

Apéro-concert

Place de la Mairie Cerisy-la-Salle Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 19:00:00
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

Apéro-concert et méchoui, le samedi 11 juillet, à partir de 19h.
Place de la Mairie à Cerisy-la-Salle.   .

Place de la Mairie Cerisy-la-Salle 50210 Manche Normandie +33 2 33 46 91 56 

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English : Apéro-concert

L’événement Apéro-concert Cerisy-la-Salle a été mis à jour le 2026-04-30 par Coutances Tourisme

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