Apéro Concert Champcevrais
samedi 29 août 2026 · Champcevrais
Informations pratiques
Champcevrais
Apéro Concert
Salle des fêtes Champcevrais Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 19:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Le Comité des Fêtes de Champcevrais vous donne rendez-vous pour un Apéro Concert qui promet une ambiance chaleureuse et festive.
Samedi 29 août 2026
À partir de 19h
Salle des Fêtes de Champcevrais
Buvette sur place
Planches apéro pour accompagner votre soirée.
De préférence sur réservation au 0386749678. .
Salle des fêtes Champcevrais 89220 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 74 96 78 sylvie.moreau717@orange.fr
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English : Apéro Concert
L’événement Apéro Concert Champcevrais a été mis à jour le 2026-07-31 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !