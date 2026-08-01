Informations pratiques

Champcevrais

Apéro Concert

Salle des fêtes Champcevrais Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 19:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Le Comité des Fêtes de Champcevrais vous donne rendez-vous pour un Apéro Concert qui promet une ambiance chaleureuse et festive.

Samedi 29 août 2026

À partir de 19h

Salle des Fêtes de Champcevrais

Buvette sur place

Planches apéro pour accompagner votre soirée.

De préférence sur réservation au 0386749678. .

Salle des fêtes Champcevrais 89220 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 74 96 78 sylvie.moreau717@orange.fr

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English : Apéro Concert

L’événement Apéro Concert Champcevrais a été mis à jour le 2026-07-31 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !