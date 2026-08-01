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AGENDA · Champcevrais

Apéro Concert Champcevrais

samedi 29 août 2026 · Champcevrais

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Salle des fêtes
Ville
89220 Champcevrais
Département
Yonne
Tarif

Champcevrais

Apéro Concert

Salle des fêtes Champcevrais Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 19:00:00
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-29

Le Comité des Fêtes de Champcevrais vous donne rendez-vous pour un Apéro Concert qui promet une ambiance chaleureuse et festive.
Samedi 29 août 2026
À partir de 19h
Salle des Fêtes de Champcevrais
Buvette sur place
Planches apéro pour accompagner votre soirée.
De préférence sur réservation au 0386749678.   .

Salle des fêtes Champcevrais 89220 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 74 96 78  sylvie.moreau717@orange.fr

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English : Apéro Concert

L’événement Apéro Concert Champcevrais a été mis à jour le 2026-07-31 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !