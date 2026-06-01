Viam

Apéro Concert chez Sandra

Chez Sandra Viam Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 19:30:00

fin : 2026-06-27 23:30:00

Date(s) :

2026-06-27

Ambiance garantie à partir de 19h30, apéro concert animé par Fréquence M, années 60-70 mises à l’honneur !

Assiettes apéro à déguster sur place. .

Chez Sandra Viam 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 72 02 17

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English : Apéro Concert chez Sandra

L’événement Apéro Concert chez Sandra Viam a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme Terres de Corrèze