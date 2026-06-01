Apéro Concert chez Sandra Viam
Apéro Concert chez Sandra Viam samedi 27 juin 2026.
Viam
Apéro Concert chez Sandra
Chez Sandra Viam Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 19:30:00
fin : 2026-06-27 23:30:00
Date(s) :
2026-06-27
Ambiance garantie à partir de 19h30, apéro concert animé par Fréquence M, années 60-70 mises à l’honneur !
Assiettes apéro à déguster sur place. .
Chez Sandra Viam 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 72 02 17
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English : Apéro Concert chez Sandra
L’événement Apéro Concert chez Sandra Viam a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme Terres de Corrèze