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Apéro Concert chez Sandra Viam

Apéro Concert chez Sandra Viam

Apéro Concert chez Sandra Viam samedi 27 juin 2026.

Adresse : Chez Sandra

Ville : 19170 Viam

Département : Corrèze

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Viam

Apéro Concert chez Sandra

Chez Sandra Viam Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 19:30:00
fin : 2026-06-27 23:30:00

Date(s) :
2026-06-27

Ambiance garantie à partir de 19h30, apéro concert animé par Fréquence M, années 60-70 mises à l’honneur !
Assiettes apéro à déguster sur place.   .

Chez Sandra Viam 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 72 02 17 

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English : Apéro Concert chez Sandra

L’événement Apéro Concert chez Sandra Viam a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme Terres de Corrèze