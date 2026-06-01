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Apéro concert Épineuil

Apéro concert Épineuil samedi 27 juin 2026.

Adresse : Pâtis d'Epineuil

Ville : 89700 Épineuil

Département : Yonne

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Épineuil

Apéro concert

Pâtis d’Epineuil Épineuil Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 19:00:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Samedi 27 juin 2026
Buvette et restauration sur place dès 19h au pâtis d’épineuil
Concert du groupe NOISE GATE   .

Pâtis d’Epineuil Épineuil 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 54 40 76 

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English : Apéro concert

L’événement Apéro concert Épineuil a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois