Apéro concert Épineuil
Apéro concert Épineuil samedi 27 juin 2026.
Épineuil
Apéro concert
Pâtis d’Epineuil Épineuil Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 19:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Samedi 27 juin 2026
Buvette et restauration sur place dès 19h au pâtis d’épineuil
Concert du groupe NOISE GATE .
Pâtis d’Epineuil Épineuil 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 54 40 76
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Apéro concert
L’événement Apéro concert Épineuil a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois