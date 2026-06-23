Apéro concert et feu d’artifice Méautis
Apéro concert et feu d’artifice Méautis samedi 4 juillet 2026.
Méautis
Apéro concert et feu d’artifice
Bourg Méautis Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 20:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Apéro-concert avec Jayde de La France a un Incroyable Talent en première partie et le groupe Horizon (pop/rock). Buvette et restauration sur place. Feu d’artifice à 23h. .
Bourg Méautis 50500 Manche Normandie aslmeautis@gmail.com
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English : Apéro concert et feu d’artifice
L’événement Apéro concert et feu d’artifice Méautis a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Baie du Cotentin
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