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Apéro concert et feu d’artifice Méautis

Apéro concert et feu d’artifice Méautis

Apéro concert et feu d’artifice Méautis samedi 4 juillet 2026.

Adresse
Bourg
Ville
50500 Méautis
Département
Manche
Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
samedi 4 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Tarif

Méautis

Apéro concert et feu d’artifice

Bourg Méautis Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 20:00:00
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-04

Apéro-concert avec Jayde de La France a un Incroyable Talent en première partie et le groupe Horizon (pop/rock). Buvette et restauration sur place. Feu d’artifice à 23h.   .

Bourg Méautis 50500 Manche Normandie   aslmeautis@gmail.com

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English : Apéro concert et feu d’artifice

L’événement Apéro concert et feu d’artifice Méautis a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Baie du Cotentin

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