Méautis

Apéro concert et feu d’artifice

Bourg Méautis Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 20:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Apéro-concert avec Jayde de La France a un Incroyable Talent en première partie et le groupe Horizon (pop/rock). Buvette et restauration sur place. Feu d’artifice à 23h. .

Bourg Méautis 50500 Manche Normandie aslmeautis@gmail.com

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English : Apéro concert et feu d’artifice

L’événement Apéro concert et feu d’artifice Méautis a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Baie du Cotentin