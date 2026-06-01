Euville

Apéro-concert et sortie famille

Euville Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-22 14:00:00

fin : 2026-07-03 17:00:00

Date(s) :

2026-06-22 2026-06-29 2026-07-01 2026-07-06 2026-07-08 2026-07-13 2026-07-16 2026-09-19

La Grande Carrière d’Euville vous accueille pour ses apéros concerts et ses sorties familles à partir de fin juin. Réservez la date et venez profitez de ces moments chaleureux et festifs.Tout public

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Euville 55200 Meuse Grand Est +33 3 29 91 09 77 lescarrieresdeuville@euville.fr

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English :

La Grande Carrière d’Euville invites you to its happy hour concerts and family outings starting in late June. Save the date and come enjoy these warm and festive moments.

L’événement Apéro-concert et sortie famille Euville a été mis à jour le 2026-06-18 par OT COMMERCY VOID VAUCOULEURS