Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Apéro-concert et sortie famille Euville

Apéro-concert et sortie famille Euville lundi 22 juin 2026.

Ville : 55200 Euville

Département : Meuse

Début : lundi 22 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Euville

Apéro-concert et sortie famille

Euville Meuse

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-06-22 14:00:00
fin : 2026-07-03 17:00:00

Date(s) :
2026-06-22 2026-06-29 2026-07-01 2026-07-06 2026-07-08 2026-07-13 2026-07-16 2026-09-19

La Grande Carrière d’Euville vous accueille pour ses apéros concerts et ses sorties familles à partir de fin juin. Réservez la date et venez profitez de ces moments chaleureux et festifs.Tout public
0  .

Euville 55200 Meuse Grand Est +33 3 29 91 09 77  lescarrieresdeuville@euville.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

La Grande Carrière d’Euville invites you to its happy hour concerts and family outings starting in late June. Save the date and come enjoy these warm and festive moments.

L’événement Apéro-concert et sortie famille Euville a été mis à jour le 2026-06-18 par OT COMMERCY VOID VAUCOULEURS

À voir aussi à Euville (Meuse)