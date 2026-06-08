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Rando Canine Maison Civet Euville

Rando Canine Maison Civet Euville samedi 18 juillet 2026.

Lieu : Maison Civet

Adresse : 19 Chemin de Gonfontaine

Ville : 55200 Euville

Département : Meuse

Début : samedi 18 juillet 2026

Fin : samedi 18 juillet 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 7 Tarif de base plein tarif

Euville

Rando Canine

Maison Civet 19 Chemin de Gonfontaine Euville Meuse

Tarif : – – EUR
7
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-18 09:00:00
fin : 2026-07-18 15:00:00

Date(s) :
2026-07-18

Tout public
7  .

Maison Civet 19 Chemin de Gonfontaine Euville 55200 Meuse Grand Est +33 6 41 36 04 91 

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English :

L’événement Rando Canine Euville a été mis à jour le 2026-06-08 par OT COMMERCY VOID VAUCOULEURS