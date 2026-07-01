Visite libre de l’église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, L’Eglise Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Euville

Informations pratiques

Visite libre de l’église Saint-Pierre-et-Saint-Paul 19 et 20 septembre L’Eglise Saint-Pierre-et-Saint-Paul Meuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Une visite libre de l’édifice religieux vous est proposée : vous y découvrirez sa structure, ses intérieurs, ainsi que son histoire et la beauté de ses vitraux.

L’Eglise Saint-Pierre-et-Saint-Paul 7 rue derrière l’église 55200 Euville Euville 55200 Euville Meuse Grand Est 0670891709 L’église actuelle s’élève à l’emplacement d’une ancienne église fortifiée du XIIe siècle. Voulue par le prêtre de l’époque, Jean-Eugène Micault, la première pierre de l’église moderne fut posée le 25 novembre 1890 par l’évêque de Verdun, Mgr Gonindard, et elle fut consacrée le 30 octobre 1892 par son successeur, Mgr Pagis. Elle a été réalisée par les architectes Alphonse Verneau, de Commercy, et Médart, de Verdun. De style éclectique médiéva, l’église est construite en pierre d’Euville.

L’édifice a été inscrit aux monuments historiques par arrêté du 26 juin 1997. La partie instrumentale de l’orgue de Jaquot a été classée au titre objet le 16 août 1989, puis le buffet d’orgue de Vallin a été inscrit le 1er mars 1994, et enfin le reste de son mobilier a été classé le 15 novembre 2000. Présence de parkings

Une visite libre de cet édifice religieux, vous y découvrirez sa structure, ses intérieurs ainsi que son histoire et la beauté de ses vitraux.

©lamairiedeuville