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Visite libre de la Mairie d’Euville, Hôtel de ville d’Euville, Euville

samedi 19 septembre 2026 · Hôtel de ville d'Euville · Euville

Visite libre de la Mairie d’Euville, Hôtel de ville d’Euville, Euville

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Hôtel de ville d'Euville
Adresse
41 rue Jeanne d'Arc 55200 Euville
Ville
55200 Euville
Département
Meuse

Visite libre de la Mairie d’Euville 19 et 20 septembre Hôtel de ville d’Euville Meuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Une visite libre de l’Hôtel de ville vous est proposée : vous y découvrirez sa structure, ses intérieurs, ainsi que son histoire et la beauté de ses vitraux.

Hôtel de ville d’Euville 41 rue Jeanne d’Arc 55200 Euville Euville 55200 Euville Meuse Grand Est 0670891709 La mairie d’Euville est l’unique bâtiment public construit dans le style École de Nancy, il est classé au titre des monuments historiques depuis 1992.

Peu après, le 11 novembre 1994, elle est victime d’un incendie. La municipalité a passé de nombreuses années pour récolter les fonds nécessaires à sa restauration, commencée en 1996 et achevée en 2007. Présence de parkings
Une visite libre de l’Hôtel de ville, vous y découvrirez sa structure, ses intérieurs ainsi que son histoire et la beauté de ses vitraux.

©lamairiedeuville

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