Informations pratiques

Granville

Apéro Concert face avec Coeff Jazz au Mercure Granville !

5 Rue de la Falaise Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 18:30:00

fin : 2026-07-24 20:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Apéro-concert face à la mer au Mercure Granville !

Envie de terminer votre journée dans une ambiance conviviale et musicale ? Rejoignez-nous le vendredi 24 juillet pour un apéro concert exceptionnel avec le groupe Coeff Jazz.

De 18h30 à 20h, laissez-vous porter par les sonorités jazz tout en profitant de notre véranda avec sa magnifique vue sur la mer. Un cadre idéal pour partager un moment entre amis, en famille ou entre collègues, autour d’un verre et de quelques gourmandises.

Au programme

Concert live du groupe Coeff Jazz,

Boissons et petite restauration sur place,

Une vue imprenable sur la mer pour un début de soirée tout en douceur.

Que vous soyez amateur de jazz ou simplement à la recherche d’un endroit agréable pour profiter d’une soirée d’été, cette soirée est faite pour vous !

Invitez vos proches, partagez cet événement et venez nombreux profiter d’un apéritif en musique dans l’un des plus beaux cadres de Granville. Nous vous attendons avec impatience ! .

5 Rue de la Falaise Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 91 19 19 H6644@accor.Com

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English : Apéro Concert face avec Coeff Jazz au Mercure Granville !

L’événement Apéro Concert face avec Coeff Jazz au Mercure Granville ! Granville a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Granville Terre et Mer