Bretteville-sur-Ay

Apéro concert Flash Back

Chapiteau Bretteville-sur-Ay Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 20:30:00

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-28

Le groupe Flashback est composé de six musiciens ; chanteuse, guitariste, clavier trompettiste, batterie, bassiste, accordéoniste. Rétrospective des grands succès de la musique des 40 dernières années avec une attention particulière pour les années 80. Ambiance assurée de la musette au rock avec au programme les grands titres des années 80. Durée 2h00. Buvette ouverte à partir de 19h30. Planches charcuterie et fromages. .

Chapiteau Bretteville-sur-Ay 50430 Manche Normandie +33 7 87 92 25 49 Initiativebrettevillaise.asso@gmail.com

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English : Apéro concert Flash Back

L’événement Apéro concert Flash Back Bretteville-sur-Ay a été mis à jour le 2026-04-28 par Côte Ouest Centre Manche