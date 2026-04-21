Marché du terroir tous les jeudis Les aubins Bretteville-sur-Ay

Bretteville-sur-Ay

Marché du terroir tous les jeudis

Les aubins Le Petit Coin Bio Bretteville-sur-Ay Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 17:00:00

fin : 2026-07-23 21:00:00

Date(s) :

2026-07-23

Maraîchers biologique nous organisons sur notre exploitation un petit marché du terroir tous les jeudis soir en juillet et août avec une buvette et un food truck. .

Les aubins Le Petit Coin Bio Bretteville-sur-Ay 50430 Manche Normandie +33 6 45 63 33 98 thomaslebreuilly1987@gmail.com

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English : Marché du terroir tous les jeudis

L’événement Marché du terroir tous les jeudis Bretteville-sur-Ay a été mis à jour le 2026-04-21 par Côte Ouest Centre Manche