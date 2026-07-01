UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Charchigné

APERO-CONCERT GROUPE TANAGILA Parking de l’église Charchigné

vendredi 24 juillet 2026 · Parking de l'église · Charchigné

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Parking de l'église
Adresse
Au P'tit Charchigné
Ville
53250 Charchigné
Département
Mayenne
Tarif

Charchigné

APERO-CONCERT GROUPE TANAGILA

Parking de l’église Au P’tit Charchigné Charchigné Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 19:00:00
fin : 2026-07-24 22:00:00

Date(s) :
2026-07-24

Sortez vos agendas, et réservez votre vendredi 24 juillet au soir pour une soirée apéro concert sur le parking de l’église à Charchigné.
Apéro-concert avec le groupe Tanagila Au P’tit Charchigné.

Buvette et restauration sur place

Apéro à partir de 19h
Concert 20h-22h avec le groupe Tanagila pour vous interpréter des reprises de rock années 60-70-80

Sans réservation   .

Parking de l’église Au P’tit Charchigné Charchigné 53250 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 11 38 58 

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English :

Get out your calendars and set aside the evening of Friday, July 24, for an aperitif and concert in the parking lot of the church in Charchigné.

L’événement APERO-CONCERT GROUPE TANAGILA Charchigné a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Vallée de Haute Mayenne Bureau de Mayenne