APERO-CONCERT GROUPE TANAGILA Parking de l’église Charchigné
vendredi 24 juillet 2026 · Parking de l'église · Charchigné
Informations pratiques
Charchigné
APERO-CONCERT GROUPE TANAGILA
Parking de l’église Au P’tit Charchigné Charchigné Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 19:00:00
fin : 2026-07-24 22:00:00
Date(s) :
2026-07-24
Sortez vos agendas, et réservez votre vendredi 24 juillet au soir pour une soirée apéro concert sur le parking de l’église à Charchigné.
Apéro-concert avec le groupe Tanagila Au P’tit Charchigné.
Buvette et restauration sur place
Apéro à partir de 19h
Concert 20h-22h avec le groupe Tanagila pour vous interpréter des reprises de rock années 60-70-80
Sans réservation .
Parking de l’église Au P’tit Charchigné Charchigné 53250 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 11 38 58
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English :
Get out your calendars and set aside the evening of Friday, July 24, for an aperitif and concert in the parking lot of the church in Charchigné.
L’événement APERO-CONCERT GROUPE TANAGILA Charchigné a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Vallée de Haute Mayenne Bureau de Mayenne