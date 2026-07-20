Informations pratiques

Hudimesnil

Apéro Concert

Place de la rotonde Hudimesnil Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 19:00:00

fin : 2026-08-07 23:00:00

Date(s) :

2026-08-07

Apéro concert avec Davide et Pedro .

Place de la rotonde Hudimesnil 50510 Manche Normandie +33 2 33 61 62 09 mairie.hudimesnil@wanadoo.fr

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English : Apéro Concert

L’événement Apéro Concert Hudimesnil a été mis à jour le 2026-07-20 par OT Granville Terre et Mer