AGENDA · Hudimesnil
Apéro Concert Hudimesnil
vendredi 7 août 2026 · Hudimesnil
Informations pratiques
Hudimesnil
Apéro Concert
Place de la rotonde Hudimesnil Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 19:00:00
fin : 2026-08-07 23:00:00
Date(s) :
2026-08-07
Apéro concert avec Davide et Pedro .
Place de la rotonde Hudimesnil 50510 Manche Normandie +33 2 33 61 62 09 mairie.hudimesnil@wanadoo.fr
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English : Apéro Concert
L’événement Apéro Concert Hudimesnil a été mis à jour le 2026-07-20 par OT Granville Terre et Mer