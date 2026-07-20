UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Hudimesnil

Apéro Concert Hudimesnil

vendredi 7 août 2026 · Hudimesnil

Apéro Concert Hudimesnil

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Place de la rotonde
Ville
50510 Hudimesnil
Département
Manche
Tarif

Hudimesnil

Apéro Concert

Place de la rotonde Hudimesnil Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 19:00:00
fin : 2026-08-07 23:00:00

Date(s) :
2026-08-07

Apéro concert avec Davide et Pedro   .

Place de la rotonde Hudimesnil 50510 Manche Normandie +33 2 33 61 62 09  mairie.hudimesnil@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Apéro Concert

L’événement Apéro Concert Hudimesnil a été mis à jour le 2026-07-20 par OT Granville Terre et Mer

À voir aussi à Hudimesnil (Manche)