Apéro-concert : La Nouvelle Saison, Centre culturel du Manoir, Cologny

Apéro-concert : La Nouvelle Saison Vendredi 5 juin, 19h00 Centre culturel du Manoir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T19:00:00+02:00 – 2026-06-05T20:30:00+02:00

Fin : 2026-06-05T19:00:00+02:00 – 2026-06-05T20:30:00+02:00

Le Centre culturel du Manoir vous invite, les trois premiers vendredis du mois de juin, à découvrir ses apéros-concerts : une parenthèse musicale d’une heure, prolongée par un moment de partage autour d’un apéritif.

Pour cette édition, nous vous proposons trois soirées, trois univers… et une même émotion. Un rendez-vous musical en plein air, dans le cadre enchanteur du parc du Manoir, où la proximité avec les artistes et le plaisir du partage se rencontrent.

La Nouvelle Saison

Vendredi 5 juin 2026 à 19h

Entre ballades pop folk anglaises et chansons en français et en italien, ce trio mêle origines et voyages entre l’Italie, la Suisse, la France et l’Irlande. Un univers sensible et lumineux, porté par la voix et le piano de Stéphanie Palazzo, la guitare d’Alex Lodo et le violoncelle de Giacomo Grandi.

Centre culturel du Manoir Place du Manoir 4 Cologny 1223 Genève http://ccmanoir.ch

Un rendez-vous musical en plein air, dans le cadre enchanteur du parc du Manoir.

DR CC Manoir