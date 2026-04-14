Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché de Noël, Place du Manoir, Cologny

Marché de Noël, Place du Manoir, Cologny samedi 5 décembre 2026.

Lieu : Place du Manoir

Adresse : Place du Manoir

Ville : 1223 Cologny

Début : samedi 5 décembre 2026

Fin : dimanche 6 décembre 2026

Marché de Noël 5 et 6 décembre Place du Manoir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-05T12:00:00+01:00 – 2026-12-05T21:00:00+01:00
Fin : 2026-12-06T11:00:00+01:00 – 2026-12-06T19:00:00+01:00

Le Marché de Noël de Cologny aura lieu les 5 et 6 décembre 2026 à la place du Manoir.
Les informations détaillées seront disponible ici courant novembre.

Place du Manoir Place du Manoir Cologny 1223 Genève
Le Marché de Noël de Cologny aura lieu les 5 et 6 décembre 2026

À voir aussi à Cologny