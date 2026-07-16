Primeurs Musicales, Salle communale de Cologny, Cologny

Informations pratiques

Primeurs Musicales Dimanche 6 septembre, 14h00 Salle communale de Cologny

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-06T14:00:00+02:00 – 2026-09-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-06T14:00:00+02:00 – 2026-09-06T17:00:00+02:00

Le Centre Culturel du Manoir et le Festival Les Primeurs Musicales vous invitent à une déambulation musicale entre le Manoir, salle communale de Cologny, et le Domaine de la Vigne Blanche.

Pensé comme une rencontre entre musique, patrimoine et terroir, cet événement propose une expérience sensorielle unique mêlant concerts, promenade et dégustation de vins présentée par la vigneronne du domaine, Sarah Meylan. Dans un cadre enchanteur, jeunes interprètes et compositrices d’hier et d’aujourd’hui se répondent au fil d’un programme sensible et audacieux.

Fondé et dirigé par Anastasia Voltchok et Irina Chkourindina, le festival Les Primeurs Musicales – nouvelle étoile dans le firmament musical genevois – met en lumière de jeunes talents suisses et internationaux en leur offrant une scène professionnelle privilégiée.

Au programme : des oeuvres de Fanny Mendelssohn, Ludwig van Beethoven et Sergueï Prokofiev, avec une version réinventée de Pierre et le Loup, où la courageuse Petra affronte le loup aux côtés de deux jeunes pianistes jumelles. La jeune étoile de The Voice, Virginia Sirolli, vous fera également redécouvrir la magie des plus belles musiques des films Disney.

DIMANCHE 6 septembre 2026

Déambulation musicale, le public se déplace librement entre trois lieux successifs

14h JEUNES VIGNES

Salle communale de Cologny, Route de la Capite 24

Concert en familles pour les 5 ans et plus. La célèbre oeuvre de Sergueï Prokofiev ne s’intitule-t-elle pas Pierre et le Loup ? Certes… mais l’histoire de Pierre a déjà été racontée tant de fois ! Alors, pourquoi ne pas laisser place, cette fois, à la courageuse Petra ? Parviendra-t-elle, malgré les avertissements de son grand-père, à déjouer les ruses du loup et à sauver son ami l’oiseau ? Une chose est sûre : aux côtés de Petra, vous découvrirez deux jeunes filles extraordinairement courageuses en action. Des soeurs jumelles interpréteront au piano l’oiseau, le canard, le loup, les chasseurs, le grand-père et Petra avec un talent tel qu’on croirait les personnages présents parmi nous dans la salle… Venez les écouter par vous-mêmes !

Youyou & Zoey Chang, piano à 4 mains

Miriflu Engeler, récitante

15h ASSEMBLAGE

Centre culturel du Manoir de Cologny, Place du Manoir 4

Concert de jeunes étoiles de La Haute Ecole Musique de Genève, Quatuor « Drémise ». Les artistes interpréteront en ouverture le Quatuor à cordes en si bémol majeur op. 18 n° 6 de Ludwig van Beethoven, composé des mouvements Allegro con brio, Adagio ma non troppo, Scherzo (Allegro) et La Malinconia (Adagio – Allegretto quasi Allegro).

Le concert se poursuivra avec le Quatuor à cordes en mi bémol majeur (1834) de Fanny Mendelssohn, comprenant les mouvements Adagio ma non troppo, Allegretto, Romanze et Allegretto molto vivace.

Elise Persiaux, violon

Mélissa Daudin, violon

Louise Metzger, alto

Elisa Isnard, violoncelle

16h MUSIQUE & TERROIR

Domaine de la Vigne Blanche, Route de Vandoeuvres 13

Concert dans les Vignes

Nous serons portés par la voix sensible et lumineuse de la soprano

Barbara Barandun

Dégustation des vins du Domaine

Présentation des vins du Domaine de la Vigne Blanche par sa vigneronne Sarah Meylan

Puis rencontre avec les artistes autour des produits du terroir.

Salle communale de Cologny chemin de la Mairie 17 Cologny 1223 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://migros.infomaniak.events/fr-ch/recherche?q=Primeurs+musicales+ »}]

Déambulation musicale, le public se déplace librement entre trois lieux successifs

DR Centre culturel du Manoir