APERO CONCERT Letissa chanson française salle La Source Évaux-les-Bains

Évaux-les-Bains

APERO CONCERT Letissa chanson française

salle La Source 4 rue du faubourg saint bonnet Évaux-les-Bains Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 19:00:00

fin : 2026-04-17 22:00:00

Date(s) :

2026-04-17

GRATUIT

Ouverture des portes à 19h, concert à 20h

Buvette et petite restauration sur place .

salle La Source 4 rue du faubourg saint bonnet Évaux-les-Bains 23110 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 05 02 99

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English : APERO CONCERT Letissa chanson française

L’événement APERO CONCERT Letissa chanson française Évaux-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-10 par Creuse Confluence Tourisme