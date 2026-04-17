APERO CONCERT Letissa chanson française salle La Source Évaux-les-Bains
APERO CONCERT Letissa chanson française salle La Source Évaux-les-Bains vendredi 17 avril 2026.
Évaux-les-Bains
APERO CONCERT Letissa chanson française
salle La Source 4 rue du faubourg saint bonnet Évaux-les-Bains Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 19:00:00
fin : 2026-04-17 22:00:00
Date(s) :
2026-04-17
GRATUIT
Ouverture des portes à 19h, concert à 20h
Buvette et petite restauration sur place .
salle La Source 4 rue du faubourg saint bonnet Évaux-les-Bains 23110 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 05 02 99
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English : APERO CONCERT Letissa chanson française
L’événement APERO CONCERT Letissa chanson française Évaux-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-10 par Creuse Confluence Tourisme