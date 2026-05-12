Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Apéro concert Sous la halle Médis

Apéro concert Sous la halle Médis dimanche 26 juillet 2026.

Lieu : Sous la halle

Adresse : Place du générale de Gaulle

Ville : 17600 Médis

Département : Charente-Maritime

Début : dimanche 26 juillet 2026

Fin : dimanche 26 juillet 2026

Tarif :

Médis

Apéro concert

Sous la halle Place du générale de Gaulle Médis Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-26

Apéro concert sous la halle avec Nuits canailles organisé par la Mairie de Médis.
  .

Sous la halle Place du générale de Gaulle Médis 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 05 16 01  contact@ville-medis.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Aperitif concert under the covered market with Nuits canailles organized by the Mairie de Médis.

L’événement Apéro concert Médis a été mis à jour le 2026-05-12 par Royan Atlantique

À voir aussi à Médis (Charente-Maritime)