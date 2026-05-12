Apéro concert Sous la halle Médis

Médis

Apéro concert

Sous la halle Place du générale de Gaulle Médis Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Apéro concert sous la halle avec Nuits canailles organisé par la Mairie de Médis.

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Sous la halle Place du générale de Gaulle Médis 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 05 16 01 contact@ville-medis.fr

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English :

Aperitif concert under the covered market with Nuits canailles organized by the Mairie de Médis.

L’événement Apéro concert Médis a été mis à jour le 2026-05-12 par Royan Atlantique