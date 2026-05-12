Apéro concert Sous la halle Médis
Apéro concert Sous la halle Médis dimanche 26 juillet 2026.
Médis
Apéro concert
Sous la halle Place du générale de Gaulle Médis Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Apéro concert sous la halle avec Nuits canailles organisé par la Mairie de Médis.
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Sous la halle Place du générale de Gaulle Médis 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 05 16 01 contact@ville-medis.fr
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English :
Aperitif concert under the covered market with Nuits canailles organized by the Mairie de Médis.
L’événement Apéro concert Médis a été mis à jour le 2026-05-12 par Royan Atlantique
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