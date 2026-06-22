Apér’O ! Concert Saint-Pompain
Apér’O ! Concert Saint-Pompain vendredi 3 juillet 2026.
Saint-Pompain
Apér’O ! Concert
Pelouse de la salle des fêtes Saint-Pompain Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 19:30:00
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
Le comité des fêtes organise à partir de 19 h 30, un
apéro concert avec le groupe
Constant Sorrow (country et folk music). .
Pelouse de la salle des fêtes Saint-Pompain 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine cfsaintpompain@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Apér’O ! Concert
L’événement Apér’O ! Concert Saint-Pompain a été mis à jour le 2026-06-22 par CC Val de Gâtine