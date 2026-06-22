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Apér’O ! Concert Saint-Pompain

Apér’O ! Concert Saint-Pompain

Apér’O ! Concert Saint-Pompain vendredi 3 juillet 2026.

Adresse
Pelouse de la salle des fêtes
Ville
79160 Saint-Pompain
Département
Deux-Sèvres
Début
vendredi 3 juillet 2026
Fin
vendredi 3 juillet 2026
Heure de début
19:30:00
Tarif

Saint-Pompain

Apér’O ! Concert

Pelouse de la salle des fêtes Saint-Pompain Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 19:30:00
fin : 2026-07-03

Date(s) :
2026-07-03

Le comité des fêtes organise à partir de 19 h 30, un
apéro concert avec le groupe
Constant Sorrow (country et folk music).   .

Pelouse de la salle des fêtes Saint-Pompain 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine   cfsaintpompain@gmail.com

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English : Apér’O ! Concert

L’événement Apér’O ! Concert Saint-Pompain a été mis à jour le 2026-06-22 par CC Val de Gâtine