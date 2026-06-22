Saint-Pompain

Apér’O ! Concert

Pelouse de la salle des fêtes Saint-Pompain Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 19:30:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Le comité des fêtes organise à partir de 19 h 30, un

apéro concert avec le groupe

Constant Sorrow (country et folk music). .

Pelouse de la salle des fêtes Saint-Pompain 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine cfsaintpompain@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Apér’O ! Concert

L’événement Apér’O ! Concert Saint-Pompain a été mis à jour le 2026-06-22 par CC Val de Gâtine