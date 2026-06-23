Apéro-concert The Crazy’s Rouvray
Apéro-concert The Crazy’s Rouvray samedi 4 juillet 2026.
Rouvray
Apéro-concert The Crazy’s
Cour de la Salle des Fêtes Rouvray Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 19:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Venez nombreux partager un moment convivial et festif ! Buvette et restauration sur place. .
Cour de la Salle des Fêtes Rouvray 89230 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
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English : Apéro-concert The Crazy’s
L’événement Apéro-concert The Crazy’s Rouvray a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois