Rouvray

Apéro-concert The Crazy’s

Cour de la Salle des Fêtes Rouvray Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 19:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Venez nombreux partager un moment convivial et festif ! Buvette et restauration sur place. .

Cour de la Salle des Fêtes Rouvray 89230 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : Apéro-concert The Crazy’s

L’événement Apéro-concert The Crazy’s Rouvray a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois