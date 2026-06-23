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Apéro-concert The Crazy’s Rouvray

Apéro-concert The Crazy’s Rouvray samedi 4 juillet 2026.

Adresse
Cour de la Salle des Fêtes
Ville
89230 Rouvray
Département
Yonne
Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
samedi 4 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Tarif
Gratuit Gratuit

Rouvray

Apéro-concert The Crazy’s

Cour de la Salle des Fêtes Rouvray Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 19:00:00
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-04

Venez nombreux partager un moment convivial et festif ! Buvette et restauration sur place.   .

Cour de la Salle des Fêtes Rouvray 89230 Yonne Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Apéro-concert The Crazy’s

L’événement Apéro-concert The Crazy’s Rouvray a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois