Informations pratiques

Gougenheim

Apéro-concert The Jeedy’s Live Jazz

5 rue de l’église Gougenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-11 18:00:00

fin : 2026-09-11 22:00:00

Date(s) :

2026-09-11

Concert organisé par l’association Au Café des Connexions sur le parvis de l’église de Gougenheim.

Concert gratuit en extérieur organisé par le café associatif Au Café Des Connexions de Gougenheim. Le groupe The Jeedy’s Live Jazz est composé de 6 instrumentistes biberonnés aux sons des grands standards du Jazz/Bossa Nova.

Tournée du chapeau en fin de spectacle. 0 .

5 rue de l’église Gougenheim 67270 Bas-Rhin Grand Est +33 6 01 76 55 93 acdc.goug@mailo.com

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English :

Concert organized by the Au Café des Connexions association in front of the Gougenheim church.

L’événement Apéro-concert The Jeedy’s Live Jazz Gougenheim a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg