Don du sang Gougenheim mardi 21 avril 2026.
13 rue de la Forêt Gougenheim Bas-Rhin
Début : Mardi 2026-04-21 16:30:00
fin : 2026-04-21 20:00:00
2026-04-21
Collecte organisée par l’Etablissement Français du Sang (EFS) et suivie d’une collation offerte à chaque donneur et servie par l’Amicale. 0 .
13 rue de la Forêt Gougenheim 67270 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 70 53 67 f.watier@orange.fr
English :
Collection organized by the Etablissement Français du Sang Snack offered to each donor
