Fête de la musique au Café des Connexions Gougenheim
Fête de la musique au Café des Connexions Gougenheim vendredi 19 juin 2026.
Gougenheim
Fête de la musique au Café des Connexions
2 rue de l’Eglise Gougenheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-19 18:00:00
fin : 2026-06-19 22:00:00
Date(s) :
2026-06-19
Pour la fête de la musique, le café associatif de Gougenheim Au café des connexions organise un concert dans l’église Saint-Laurent, attenante à la salle du café. Cet événement est proposé en collaboration avec les enseignants et les enfants du regroupement scolaire, la chorale Sainte-Cécile et l’organiste Emmanuel Grosshans.
A cette occasion, le café sera ouvert à tous (sans condition d’adhésion), une petite restauration est proposée ce soir là, pensez à réserver ! Pour ceux qui le souhaitent, l’adhésion au café associatif est possible sur place. 0 .
2 rue de l’Eglise Gougenheim 67270 Bas-Rhin Grand Est acdc.goug@mailo.com
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English :
L’événement Fête de la musique au Café des Connexions Gougenheim a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg
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