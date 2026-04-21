Gougenheim

Fête de la musique au Café des Connexions

2 rue de l’Eglise Gougenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-19 18:00:00

fin : 2026-06-19 22:00:00

Date(s) :

2026-06-19

Pour la fête de la musique, le café associatif de Gougenheim Au café des connexions organise un concert dans l’église Saint-Laurent, attenante à la salle du café. Cet événement est proposé en collaboration avec les enseignants et les enfants du regroupement scolaire, la chorale Sainte-Cécile et l’organiste Emmanuel Grosshans.

A cette occasion, le café sera ouvert à tous (sans condition d’adhésion), une petite restauration est proposée ce soir là, pensez à réserver ! Pour ceux qui le souhaitent, l’adhésion au café associatif est possible sur place. 0 .

2 rue de l’Eglise Gougenheim 67270 Bas-Rhin Grand Est acdc.goug@mailo.com

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English :

L’événement Fête de la musique au Café des Connexions Gougenheim a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg