Gougenheim

Apéro-concert Why is my cat so fat ?

5 rue de l’Eglise Gougenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-02 18:00:00

fin : 2026-07-02 22:00:00

Date(s) :

2026-07-02

Concert organisé par l’association Au Café des Connexions sur le parvis de l’église de Gougenheim.

Concert gratuit en extérieur organisé par le café associatif Au Café Des Connexions de Gougenheim. Le duo de Why is my cat so fat ? va enchanter nos oreilles le temps d’une douce soirée.

Tournée du chapeau en fin de spectacle. 0 .

5 rue de l’Eglise Gougenheim 67270 Bas-Rhin Grand Est +33 6 01 76 55 93 acdc.goug@mailo.com

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English :

Concert organized by the Au Café des Connexions association in front of the Gougenheim church.

L’événement Apéro-concert Why is my cat so fat ? Gougenheim a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg