Gougenheim

Apéro-concert Trio Caméléon

5 rue de l’église Gougenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-06 18:00:00

fin : 2026-06-06 22:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Concert organisé par l’association Au Café des Connexions sur le parvis de l’église de Gougenheim.

Concert en extérieur organisé par le café associatif Au Café des Connexions de Gougenheim. Christian Arlen et Benoît Jacquel, guitaristes, revisitent les standards Jazz, Swing, Bossa Nov, Blues, Soul, chanson française… pour une ambiance festive et conviviale laissant la part belle à l’improvisation.

Tournée du chapeau en fin spectacle. 0 .

5 rue de l’église Gougenheim 67270 Bas-Rhin Grand Est +33 6 01 76 55 93 acdc.goug@mailo.com

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English :

Concert organized by the Au Café des Connexions association in front of the Gougenheim church.

L’événement Apéro-concert Trio Caméléon Gougenheim a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg