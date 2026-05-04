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Apéro-concert ROUFFIGNY Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Apéro-concert ROUFFIGNY Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Apéro-concert ROUFFIGNY Villedieu-les-Poêles-Rouffigny samedi 6 juin 2026.

Lieu : ROUFFIGNY

Adresse : Place de la mairie de Rouffigny

Ville : 50800 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Département : Manche

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Apéro-concert

ROUFFIGNY Place de la mairie de Rouffigny Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 19:00:00
fin : 2026-06-06 01:30:00

Date(s) :
2026-06-06

Apéro-concert avec le groupe Majestic.
Buvette et restauration.   .

ROUFFIGNY Place de la mairie de Rouffigny Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 2 33 61 05 69 

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English : Apéro-concert

L’événement Apéro-concert Villedieu-les-Poêles-Rouffigny a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Villedieu-les-Poêles

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