Apéro-concert ROUFFIGNY Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Apéro-concert ROUFFIGNY Villedieu-les-Poêles-Rouffigny samedi 6 juin 2026.
Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Apéro-concert
ROUFFIGNY Place de la mairie de Rouffigny Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 19:00:00
fin : 2026-06-06 01:30:00
Date(s) :
2026-06-06
Apéro-concert avec le groupe Majestic.
Buvette et restauration. .
ROUFFIGNY Place de la mairie de Rouffigny Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 2 33 61 05 69
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Apéro-concert
L’événement Apéro-concert Villedieu-les-Poêles-Rouffigny a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Villedieu-les-Poêles
À voir aussi à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny (Manche)
- Bric à Brac Villedieu-les-Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 8 mai 2026
- Le petit marché Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 15 mai 2026
- Visite guidée | Raconte-nous Villedieu et son histoire Villedieu-les-Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 16 mai 2026
- Fête du Jardin Villedieu-les-Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 17 mai 2026
- Le grand marché Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 19 mai 2026