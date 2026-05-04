Apéro-concert ROUFFIGNY Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Apéro-concert

ROUFFIGNY Place de la mairie de Rouffigny Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 19:00:00

fin : 2026-06-06 01:30:00

Date(s) :

2026-06-06

Apéro-concert avec le groupe Majestic.

Buvette et restauration. .

ROUFFIGNY Place de la mairie de Rouffigny Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 2 33 61 05 69

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English : Apéro-concert

L’événement Apéro-concert Villedieu-les-Poêles-Rouffigny a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Villedieu-les-Poêles