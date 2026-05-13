Une Touche d’Optimisme au Festival Don Vivant Villedieu-les-Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Samedi 6 juin, 16h00 15 Euros, Gratuit pour les moins de 12 ans

Des spécialistes du don, un spectacle et de la musique Le festival se déroulera de 16 h à 1 h du matin. L’objectif du festival est de sensibiliser et augmenter le nombre de donneurs de moelle osseuse

Une Touche d’Optimisme au Festival Don Vivant

Des spécialistes du don, un spectacle et de la musique

Le festival se déroulera de 16 h à 1 h du matin. Il comprendra un village du don avec la présence de médecins du CHU de Caen et plusieurs associations mobilisées dans le domaine du don vivant, lié à différentes maladies. L’objectif du festival est de sensibiliser et augmenter le nombre de donneurs de moelle osseuse avec l’engagement des jeunes dans ce sens. Un donneur peut s’inscrire entre 18 et 35 ans et donner sa moelle osseuse jusqu’à 60 ans. En France 2 000 malades ont besoin d’une greffe chaque année.

À 16 h 30, un spectacle pour enfants sera présenté par la compagnie de la Mancha. Les concerts débuteront à 18 h 30. Pour le premier, c’est le groupe Charly Poppins (théâtre, humour et musique) qui montera sur scène. À partir de 20 h, second concert avec le groupe Une touche d’optimisme (chanson française). La soirée se terminera avec Cozik et Faya Pyd, un duo incontournable de la nouvelle scène reggae, qui clôturera le festival. Sur place buvette et restauration.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-06T16:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-06T23:59:00.000+02:00

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https://www.helloasso.com/associations/don-vivant/evenements/festival-don-vivant

Villedieu-les-Poêles 50800 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche



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