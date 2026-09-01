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Apéro-concert | Zig Zag Groove Les Amis de la Brouette Saint-Aubin-de-Lanquais

vendredi 11 septembre 2026 · Les Amis de la Brouette · Saint-Aubin-de-Lanquais

Apéro-concert | Zig Zag Groove Les Amis de la Brouette Saint-Aubin-de-Lanquais

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Les Amis de la Brouette
Adresse
Le Bourg
Ville
24560 Saint-Aubin-de-Lanquais
Département
Dordogne
Tarif

Saint-Aubin-de-Lanquais

Apéro-concert | Zig Zag Groove

Les Amis de la Brouette Le Bourg Saint-Aubin-de-Lanquais Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 18:30:00
fin : 2026-09-11

Date(s) :
2026-09-11

Cocktail Zig Zag Groove, standards jazz & rock

Deux transfuges des Tritons Swingers, deux voix féminines, vous obtenez un tour de standards de jazz, de rock énergétique et de classiques intemporels.

Repas servis avant le spectacle, à partir de 19h sur réservation.   .

Les Amis de la Brouette Le Bourg Saint-Aubin-de-Lanquais 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 77 18 56 

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English : Apéro-concert | Zig Zag Groove

L’événement Apéro-concert | Zig Zag Groove Saint-Aubin-de-Lanquais a été mis à jour le 2026-08-31 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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