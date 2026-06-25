Apéro-concerts à Condé-sur-Noireau en ouverture de Condé plage Kiosque Condé-en-Normandie vendredi 3 juillet 2026.

Condé-en-Normandie

Apéro-concerts à Condé-sur-Noireau en ouverture de Condé plage

Kiosque Condé-sur-Noireau Condé-en-Normandie Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 21:00:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Apéro-concerts à Condé-sur-Noireau en ouverture de Condé plage avec l’école de musique de Vassy-Condé (batucada) à 19h30, puis à 21h Free Deepers (disco funk), restauration sur place

Apéro-concerts à Condé-sur-Noireau en ouverture de Condé plage avec l’école de musique de Vassy-Condé (batucada) à 19h30, puis à 21h Free Deepers (disco funk), restauration sur place .

Kiosque Condé-sur-Noireau Condé-en-Normandie 14110 Calvados Normandie +33 2 31 59 15 50

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English : Apéro-concerts à Condé-sur-Noireau en ouverture de Condé plage

Pre-dinner concerts in Condé-sur-Noireau to mark the opening of Condé Plage, featuring the Vassy-Condé Music School (batucada) at 7.30 pm, followed by Free Deepers (disco funk) at 9 pm; food available on site

L’événement Apéro-concerts à Condé-sur-Noireau en ouverture de Condé plage Condé-en-Normandie a été mis à jour le 2026-06-25 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie