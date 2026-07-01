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Apéro conert avec Martial Sancey. BISTRO SOTIATE Sos

jeudi 30 juillet 2026 · BISTRO SOTIATE · Sos

Apéro conert avec Martial Sancey. BISTRO SOTIATE Sos

Informations pratiques

Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
jeudi 30 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
BISTRO SOTIATE
Adresse
28 Place Armand Fallières
Ville
47170 Sos
Département
Lot-et-Garonne
Tarif

Sos

Apéro conert avec Martial Sancey.

BISTRO SOTIATE 28 Place Armand Fallières Sos Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 18:00:00
fin : 2026-07-30 21:30:00

Date(s) :
2026-07-30

L’été continue au Bistro Sotiate sur la place du village avec une soirée bar-tapas et un concert live proposé par Martial Sancey .
Venez partager un moment de convivialité en famille ou entre amis!
Ouvert à partir de 18 heures   .

BISTRO SOTIATE 28 Place Armand Fallières Sos 47170 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine   bistrosotiate@gmail.com

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English : Apéro conert avec Martial Sancey.

L’événement Apéro conert avec Martial Sancey. Sos a été mis à jour le 2026-07-22 par OT de l’Albret