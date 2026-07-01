Apéro conert avec Martial Sancey. BISTRO SOTIATE Sos
jeudi 30 juillet 2026 · BISTRO SOTIATE · Sos
Informations pratiques
Sos
Apéro conert avec Martial Sancey.
BISTRO SOTIATE 28 Place Armand Fallières Sos Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 18:00:00
fin : 2026-07-30 21:30:00
Date(s) :
2026-07-30
L’été continue au Bistro Sotiate sur la place du village avec une soirée bar-tapas et un concert live proposé par Martial Sancey .
Venez partager un moment de convivialité en famille ou entre amis!
Ouvert à partir de 18 heures .
BISTRO SOTIATE 28 Place Armand Fallières Sos 47170 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine bistrosotiate@gmail.com
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English : Apéro conert avec Martial Sancey.
L’événement Apéro conert avec Martial Sancey. Sos a été mis à jour le 2026-07-22 par OT de l’Albret