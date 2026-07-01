Apéro conert avec Martial Sancey. BISTRO SOTIATE Sos

Informations pratiques

Sos

Apéro conert avec Martial Sancey.

BISTRO SOTIATE 28 Place Armand Fallières Sos Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 18:00:00

fin : 2026-07-30 21:30:00

Date(s) :

2026-07-30

L’été continue au Bistro Sotiate sur la place du village avec une soirée bar-tapas et un concert live proposé par Martial Sancey .

Venez partager un moment de convivialité en famille ou entre amis!

Ouvert à partir de 18 heures .

BISTRO SOTIATE 28 Place Armand Fallières Sos 47170 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine bistrosotiate@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Apéro conert avec Martial Sancey.

L’événement Apéro conert avec Martial Sancey. Sos a été mis à jour le 2026-07-22 par OT de l’Albret