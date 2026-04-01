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Apéro-conférence tous addicts au sucre ? Rouffach

Apéro-conférence tous addicts au sucre ? Rouffach mercredi 29 avril 2026.

Adresse : 12B place de la République

Ville : 68250 Rouffach

Département : Haut-Rhin

Début : mercredi 29 avril 2026

Fin : mercredi 29 avril 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : 0

Rouffach

Apéro-conférence tous addicts au sucre ?

12B place de la République Rouffach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-04-29 18:30:00
fin : 2026-04-29 20:30:00

Date(s) :
2026-04-29

Par Céline PORTAL (Vie Verte). Le sucre est partout ! Découvrez les stratégies gagnantes pour le réduire au quotidien.
Par Céline PORTAL (Vie Verte). Le sucre est partout ! Découvrez les stratégies gagnantes pour le réduire au quotidien. 0  .

12B place de la République Rouffach 68250 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 22 50  contact@sm4.fr

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English :

By Céline PORTAL (Vie Verte). Sugar is everywhere! Discover winning strategies for reducing it on a daily basis.

L’événement Apéro-conférence tous addicts au sucre ? Rouffach a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach

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