Apéro-conférence tous addicts au sucre ? Rouffach
Apéro-conférence tous addicts au sucre ? Rouffach mercredi 29 avril 2026.
Rouffach
Apéro-conférence tous addicts au sucre ?
12B place de la République Rouffach Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
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Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-04-29 18:30:00
fin : 2026-04-29 20:30:00
Date(s) :
2026-04-29
Par Céline PORTAL (Vie Verte). Le sucre est partout ! Découvrez les stratégies gagnantes pour le réduire au quotidien.
Par Céline PORTAL (Vie Verte). Le sucre est partout ! Découvrez les stratégies gagnantes pour le réduire au quotidien. 0 .
12B place de la République Rouffach 68250 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 22 50 contact@sm4.fr
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English :
By Céline PORTAL (Vie Verte). Sugar is everywhere! Discover winning strategies for reducing it on a daily basis.
L’événement Apéro-conférence tous addicts au sucre ? Rouffach a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach
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