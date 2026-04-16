Rouffach

Programme d’animations La Bonne Assiette

Rouffach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-29

fin : 2026-06-23

Date(s) :

2026-04-29

Le SM4 lance la 4ème édition du programme d’animations La Bonne Assiette , en partenariat avec la CC du Pays de Rouffach et Céline Portal. Les évènements sont gratuits et ouverts à tous, sur inscription.

Le SM4 lance la 4ème édition du programme d’animations La Bonne Assiette , en partenariat avec la CC du Pays de Rouffach et Céline Portal.

L’objectif est de décrypter les idées reçues et de donner des astuces concrètes pour une alimentation plus saine et durable, sans compromis sur le plaisir !

Réduction de la consommation de sucre et des produits ultra transformés, cuisine maison, alimentation locale, lutte contre le gaspillage alimentaire et économies… sont autant de thématiques abordées dans ce programme transversal et convivial.

Les évènements sont gratuits et ouverts à tous, sur inscription. 0 .

Rouffach 68250 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 22 50 contact@sm4.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The SM4 is launching the 4th edition of its La Bonne Assiette program, in partnership with the CC du Pays de Rouffach and Céline Portal. Events are free and open to all, with registration.

L’événement Programme d’animations La Bonne Assiette Rouffach a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach