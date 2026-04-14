Pouzauges

Apéro conté Faut qu’ça tourne

Bois de la Folie Pouzauges Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 18:30:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Théâtre musical et burlesque

Trois personnages pas très bavards, un peu loufoques, s’activent à construire une étrange machine avec des courroies, des poulies, des manivelles. Ils ont un plan, il y a des caisses pleines de matériel et ils ont une obsession il faut que ça tourne! Alors, en musique et en mouvement, ils cherchent et se cherchent…

En famille dès 5 ans 45 min

Apportez votre siège et votre gobelet. Moment convivial offert par la ville après le spectacle. .

Bois de la Folie Pouzauges 85700 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 57 01 37 mairie@pouzauges.fr

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English :

Musical and burlesque theater

L’événement Apéro conté Faut qu’ça tourne Pouzauges a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges