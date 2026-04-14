Apéro conté Faut qu’ça tourne Pouzauges
Apéro conté Faut qu’ça tourne Pouzauges samedi 8 août 2026.
Pouzauges
Apéro conté Faut qu’ça tourne
Bois de la Folie Pouzauges Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 18:30:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Théâtre musical et burlesque
Trois personnages pas très bavards, un peu loufoques, s’activent à construire une étrange machine avec des courroies, des poulies, des manivelles. Ils ont un plan, il y a des caisses pleines de matériel et ils ont une obsession il faut que ça tourne! Alors, en musique et en mouvement, ils cherchent et se cherchent…
En famille dès 5 ans 45 min
Apportez votre siège et votre gobelet. Moment convivial offert par la ville après le spectacle. .
Bois de la Folie Pouzauges 85700 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 57 01 37 mairie@pouzauges.fr
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English :
Musical and burlesque theater
L’événement Apéro conté Faut qu’ça tourne Pouzauges a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges
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