Apéro-conte l’Art du conte à la Librairie-Café l’Autre Rive à Berrien. Berrien
samedi 1 août 2026 · Berrien
Informations pratiques
Berrien
Apéro-conte l’Art du conte à la Librairie-Café l’Autre Rive à Berrien.
Lieu-dit Restidiou Braz Berrien Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 17:30:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Mathilde ROBERT est conteuse et psychologue.
Elle a longtemps écouté, en thérapie, les histoires des personnes en souffrance. Depuis 2022, elle raconte. .
Lieu-dit Restidiou Braz Berrien 29690 Finistère Bretagne +33 2 98 86 94 05
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English :
L’événement Apéro-conte l’Art du conte à la Librairie-Café l’Autre Rive à Berrien. Berrien a été mis à jour le 2026-07-07 par OT MONTS D’ARREE YEUN ELEZ
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