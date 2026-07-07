Informations pratiques

Berrien

Apéro-conte l’Art du conte à la Librairie-Café l’Autre Rive à Berrien.

Lieu-dit Restidiou Braz Berrien Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 17:30:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Mathilde ROBERT est conteuse et psychologue.

Elle a longtemps écouté, en thérapie, les histoires des personnes en souffrance. Depuis 2022, elle raconte. .

Lieu-dit Restidiou Braz Berrien 29690 Finistère Bretagne +33 2 98 86 94 05

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English :

L’événement Apéro-conte l’Art du conte à la Librairie-Café l’Autre Rive à Berrien. Berrien a été mis à jour le 2026-07-07 par OT MONTS D’ARREE YEUN ELEZ