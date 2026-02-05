Servins

Apéro-cueillette au Jardin de Servins

Le Jardin de Servins 5 rue de Bouvigny Servins Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Le plaisir de manger une tomate fraîchement cueillie, celui de cuisiner les légumes du jardin que l’on voit pousser au fil de la saison, ou encore simplement de se reconnecter à la terre…

Avec l’été revient le plaisir de la cueillette que nous vous invitons à partager !

Rencontrez et échangez avec des producteurs passionnés qui vous emmènent dans leur jardin, leur ferme ou leur champ. Profitez d’un moment de cueillette pour faire le plein de produits de saison en circuit très court, puis partagez un apéro composé de bières locales et de fromages régionaux que vous pourrez agrémenter du fruit de votre cueillette. .

Le Jardin de Servins 5 rue de Bouvigny Servins 62530 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 67 66 66 info@tourisme-lens.fr

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English :

The pleasure of eating a freshly picked tomato, the pleasure of cooking the garden vegetables you see growing throughout the season, or simply reconnecting with the earth?

L’événement Apéro-cueillette au Jardin de Servins Servins a été mis à jour le 2026-02-05 par Office de Tourisme de Lens-Liévin