Avion

Apéro-cueillette avec les Anges Gardins

Rue Courbet Avion Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Le plaisir de manger une tomate fraîchement cueillie, celui de cuisiner les légumes du jardin que l’on voit pousser au fil de la saison, ou encore simplement de se reconnecter à la terre…

Avec l’été revient le plaisir de la cueillette que nous vous invitons à partager !

Rencontrez et échangez avec des producteurs passionnés qui vous emmènent dans leur jardin, leur ferme ou leur champ. Profitez d’un moment de cueillette pour faire le plein de produits de saison en circuit très court, puis partagez un apéro composé de bières locales et de fromages régionaux que vous pourrez agrémenter du fruit de votre cueillette. .

Rue Courbet Avion 62210 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 67 66 66 info@tourisme-lens.fr

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English :

The pleasure of eating a freshly picked tomato, the pleasure of cooking the garden vegetables you see growing throughout the season, or simply reconnecting with the earth?

L’événement Apéro-cueillette avec les Anges Gardins Avion a été mis à jour le 2026-02-05 par Office de Tourisme de Lens-Liévin