APÉRO CULTUREL LA ROUTE 66 AUX USA Merville

Un nouvel Apéro Culturel est organisé, sur le thème des USA et de la fameuse Route 66.
Au programme
Témoignages ;
Projection en images ;
Dédicaces par Josyan Sieurac. .
SALLE JOSEPH BON Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie autanh@gmail.com
English :
A new Apéro Culturel is organized, on the theme of the USA and the famous Route 66.
