APÉRO CULTUREL LA ROUTE 66 AUX USA

SALLE JOSEPH BON Merville Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-23

fin : 2026-03-23

Date(s) :

2026-03-23

Un nouvel Apéro Culturel est organisé, sur le thème des USA et de la fameuse Route 66.

Au programme

Témoignages ;

Projection en images ;

Dédicaces par Josyan Sieurac. .

SALLE JOSEPH BON Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie autanh@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A new Apéro Culturel is organized, on the theme of the USA and the famous Route 66.

L’événement APÉRO CULTUREL LA ROUTE 66 AUX USA Merville a été mis à jour le 2026-02-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE