APÉRO CULTUREL LA ROUTE 66 AUX USA Merville

APÉRO CULTUREL LA ROUTE 66 AUX USA

APÉRO CULTUREL LA ROUTE 66 AUX USA Merville lundi 23 mars 2026.

APÉRO CULTUREL LA ROUTE 66 AUX USA

SALLE JOSEPH BON Merville Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-23
fin : 2026-03-23

Date(s) :
2026-03-23

Un nouvel Apéro Culturel est organisé, sur le thème des USA et de la fameuse Route 66.
Au programme
Témoignages ;
Projection en images ;
Dédicaces par Josyan Sieurac.   .

SALLE JOSEPH BON Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie   autanh@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A new Apéro Culturel is organized, on the theme of the USA and the famous Route 66.

L’événement APÉRO CULTUREL LA ROUTE 66 AUX USA Merville a été mis à jour le 2026-02-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE