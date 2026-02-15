MÉDIATION ANIMALE LE CHIEN (4/6 ET 7/10 ANS)

MÉDIATHÈQUE AU FIL DES MOTS Merville Haute-Garonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

Partez à la découverte deschiens avec la médiathèque de Merville !

Se rencontrer, partager, découvrir et éduquer à la connaissance du chien (éviter les morsures). Une activité pédagogique pour favoriser la relation entre l’enfant et le chien. Sur inscription uniquement auprès de la Médiathèque de Merville. Sur inscription uniquement. Séances 4-6 ans le mercredi 22 Avril à 10h et 7-10 ans le mercredi 22 Avril à 11h. 0 .

MÉDIATHÈQUE AU FIL DES MOTS Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 67 45 mediatheque@merville31.fr

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English :

Discover the dogs with the Merville media library!

L’événement MÉDIATION ANIMALE LE CHIEN (4/6 ET 7/10 ANS) Merville a été mis à jour le 2026-02-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE