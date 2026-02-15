ATELIER CRÉATIF SCRAPBOOKING Merville
ATELIER CRÉATIF SCRAPBOOKING Merville jeudi 23 avril 2026.
ATELIER CRÉATIF SCRAPBOOKING
MÉDIATHÈQUE Merville Haute-Garonne
Tarif : 0 – 0 – EUR
0
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23
fin : 2026-04-23
Date(s) :
2026-04-23
La Médiathèque de Merville Au fil des mots propose un atelier créatif spécial scrapbooking , pour les ados adultes.
Découvrez ou redécouvrez les techniques du scrapbooking. Faites parler votre créativité et laissez libre cours à votre imagination en créant votre œuvre sur un livre. Sur inscription. 0 .
MÉDIATHÈQUE Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 67 45 mediatheque@merville31.fr
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English :
The Médiathèque de Merville Au fil des mots offers a special scrapbooking workshop for teenagers and adults.
L’événement ATELIER CRÉATIF SCRAPBOOKING Merville a été mis à jour le 2026-02-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE