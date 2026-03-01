Apéro de bienvenue Syndicat du Tourisme Nord Béarn Morlaàs
Apéro de bienvenue Syndicat du Tourisme Nord Béarn Morlaàs lundi 10 août 2026.
Morlaàs
Apéro de bienvenue
Syndicat du Tourisme Nord Béarn Place Sainte-Foy Morlaàs Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 11:00:00
fin : 2026-08-10 12:30:00
Date(s) :
2026-08-10
L’équipe du Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran vous accueille au bureau d’information touristique pour vous souhaiter la bienvenue sur le territoire. Lors de ce moment convivial, elle vous présentera ses richesses touristiques (patrimoine, gastronomie, vignobles, loisirs…), ainsi que les animations et les balades commentées de la semaine. Enfin, elle vous invite à un apéro avec des produits locaux.
Ouvert à tous. Maintien à l’abri, en cas de pluie. .
Syndicat du Tourisme Nord Béarn Place Sainte-Foy Morlaàs 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 33 65 25 contact@bearnmadiran-tourisme.fr
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English : Apéro de bienvenue
L’événement Apéro de bienvenue Morlaàs a été mis à jour le 2026-06-05 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
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