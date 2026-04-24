Morlaàs

Morlaàs, balade entre patrimoine et gourmandises

Morlaàs Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 10:00:00

fin : 2026-08-04 12:30:00

Date(s) :

2026-08-04

Après une petite dégustation de jus de fruit local et de pastis d’Amélie, cette brioche béarnaise moelleuse et dorée, Christine vous emmène à la découverte de cette capitale historique du Béarn, résidence des Vicomtes qui y frappèrent monnaie. Les maisons anciennes, le lavoir, l’ancienne gare, la porte de la Baque… seront au menu de cette visite accessible à tous.

Sur réservation jusqu’à la veille 12h30. .

Morlaàs 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 33 62 25 contact@bearnmadiran-tourisme.fr

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English :

L’événement Morlaàs, balade entre patrimoine et gourmandises Morlaàs a été mis à jour le 2026-04-24 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran