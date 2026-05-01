Conte gourmand en occitan Place Sainte-Foy Morlaàs

Morlaàs

Conte gourmand en occitan

Place Sainte-Foy Mairie Morlaàs Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 18:00:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Lecture en occitan Kamishibaî. Pour un moment de partage, les élèves de CM1-CM2 de l’école Jean Moulin vous proposeront la lecture d’un kamishibaï, petit théâtre d’images d’origine japonaise. Une histoire écrite par les élèves de maternelle dont le titre est Pierre voulait devenir grand . .

Place Sainte-Foy Mairie Morlaàs 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 33 09 85 bibliotheque@mairie-morlaas.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Conte gourmand en occitan

L’événement Conte gourmand en occitan Morlaàs a été mis à jour le 2026-05-02 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran