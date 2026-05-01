Conte gourmand en occitan Place Sainte-Foy Morlaàs
Conte gourmand en occitan Place Sainte-Foy Morlaàs vendredi 29 mai 2026.
Morlaàs
Conte gourmand en occitan
Place Sainte-Foy Mairie Morlaàs Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 18:00:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Lecture en occitan Kamishibaî. Pour un moment de partage, les élèves de CM1-CM2 de l’école Jean Moulin vous proposeront la lecture d’un kamishibaï, petit théâtre d’images d’origine japonaise. Une histoire écrite par les élèves de maternelle dont le titre est Pierre voulait devenir grand . .
Place Sainte-Foy Mairie Morlaàs 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 33 09 85 bibliotheque@mairie-morlaas.fr
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English : Conte gourmand en occitan
L’événement Conte gourmand en occitan Morlaàs a été mis à jour le 2026-05-02 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
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