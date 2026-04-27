Morlaàs

Le stand tourisme & loisirs Coteaux Béarn Madiran s’invite au marché !

Place de la Hourquie Morlaàs Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 08:00:00

fin : 2026-05-29 12:30:00

Date(s) :

2026-05-29

Au cœur de l’ambiance vivante et conviviale des étals, venez faire une pause découverte sur notre stand Tourisme et Loisirs Coteaux Béarn Madiran.

Entre deux emplettes, laissez-vous guider par nos idées de sorties, nos coups de cœur et nos bons plans pour explorer le territoire autrement. Que vous soyez curieux, habitant ou de passage, notre équipe vous accueille avec le sourire pour partager conseils, anecdotes et inspirations. Et si vous ne l’avez pas encore, notre guide Saveurs & Déambulations 2026 . Un moment simple et chaleureux pour (re)découvrir les richesses locales… au détour du marché !

En cas de pluie, nous ne pourrons être présente mais on vous donne rendez-vous au prochain rayon de soleil ou dans nos locaux ! Retrouvez toutes les dates de nos prochaines sorties sur des événements et marchés sur notre site web. .

Place de la Hourquie Morlaàs 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 33 62 25 contact@bearnmadiran-tourisme.fr

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English :

L’événement Le stand tourisme & loisirs Coteaux Béarn Madiran s’invite au marché ! Morlaàs a été mis à jour le 2026-04-27 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran