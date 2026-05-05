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Concert barbeq L’entrepot Morlaàs

Concert barbeq L’entrepot Morlaàs

Concert barbeq L’entrepot Morlaàs samedi 23 mai 2026.

Lieu : L'entrepot

Adresse : 2 rue de l'Ayguelongue ZI Berlanne

Ville : 64160 Morlaàs

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Tarif :

Morlaàs

Concert barbeq

L’entrepot 2 rue de l’Ayguelongue ZI Berlanne Morlaàs Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-23

Date(s) :
2026-05-23

Avec Phil Hammer en live. Concert, brasero et terrasse si beau temps.   .

L’entrepot 2 rue de l’Ayguelongue ZI Berlanne Morlaàs 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 63 40 00 

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English : Concert barbeq

L’événement Concert barbeq Morlaàs a été mis à jour le 2026-05-02 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran

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