Concert barbeq L’entrepot Morlaàs

Morlaàs

Concert barbeq

L’entrepot 2 rue de l’Ayguelongue ZI Berlanne Morlaàs Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Avec Phil Hammer en live. Concert, brasero et terrasse si beau temps. .

L’entrepot 2 rue de l’Ayguelongue ZI Berlanne Morlaàs 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 63 40 00

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English : Concert barbeq

L’événement Concert barbeq Morlaàs a été mis à jour le 2026-05-02 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran