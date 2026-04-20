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Stage découverte initiation au thâtre Salle Multi-activités Morlaàs

Stage découverte initiation au thâtre Salle Multi-activités Morlaàs

Stage découverte initiation au thâtre Salle Multi-activités Morlaàs samedi 9 mai 2026.

Lieu : Salle Multi-activités

Adresse : Passage Sainte-Foy

Ville : 64160 Morlaàs

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 50 50 Tarif de base plein tarif

Morlaàs

Stage découverte initiation au thâtre

Salle Multi-activités Passage Sainte-Foy Morlaàs Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 50 – 50 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 10:00:00
fin : 2026-05-10 16:30:00

Date(s) :
2026-05-09

Tu penses que le théâtre, c’est pas pour toi ? Parfait. Viens vérifier. 2 jours pour lâcher prise, jouer, rire et oser monter sur scène … sans pression, mais avec plaisir. Envie de monter sur scène… ou juste de tenter l’aventure sans pression ? Ce stage est fait pour toi. Viens explorer le plaisir du jeu dans une ambiance conviviale, détendue et pleine de bonne humeur. Ici, pas de niveau requis débutant curieux ou faux timide en quête de déclic, tout le monde a sa place.
Au programme jeux d’impro, exercices ludiques pour lâcher prise, travail de la voix, du corps, de l’écoute et surtout… beaucoup de rires
Côté repas (parce que jouer, ça creuse) samedi midi auberge espagnole et dimanche midi repas offert par l’association.
Inscriptions obligatoires.   .

Salle Multi-activités Passage Sainte-Foy Morlaàs 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 84 82 74 

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English : Stage découverte initiation au thâtre

L’événement Stage découverte initiation au thâtre Morlaàs a été mis à jour le 2026-04-20 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran

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